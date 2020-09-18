Додон: Беларусь, благодаря Лукашенко, смогла сохранить и приумножить то, что в Молдове разрушили (ВИДЕО)

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Развитые экономика и социальная сфера – тоже заслуга Александра Лукашенко, и Молдове следует брать в этом смысле пример с Беларуси, заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает” глава государства.

– Мне нравятся очень многие вещи, которые делает Лукашенко. Считаю, что нам следует стремиться к такой экономике и социальной сфере, как в Беларуси. В этом смысле для меня эта страна – пример. Я был там много раз, видел дороги, был на сельскохозяйственных, промышленных предприятиях. За годы независимости мы всё разрушили, а им, благодаря Лукашенко, хватило ума сохранить и приумножить. С этой точки зрения он для меня пример, – сказал он.

Отвечая же на просьбу прокомментировать последние события в Беларуси, президент заявил, что не станет вмешиваться во внутреннюю политику другого государства и говорить, “хорошо это или плохо”.

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