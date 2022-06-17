Додон: Атак на семью никому не прощу (ВИДЕО)

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“Цель властей – оказать на меня психологическое давление. Увидели, что я не сдаюсь, и начали атаковать супругу, наших родителей”. Об этом журналистам заявил Игорь Додон. Сегодня он даёт показания в Антикоррупционной прокуратуре. Экс-президент прокомментировал предъявленные вчера его супруге обвинения.

– Сожалею о том, что произошло вчера с супругой. У Майи Санду, может быть, совсем нет чувств, эмоций, но нельзя атаковать семью, жену, детей. Три года назад я говорил Плахотнюку, когда он попытался сделать то же самое, что атаки на семью я не прощаю. Мы понимаем, зачем это делается. Цель – оказать на меня психологическое давление. Увидели, что я не сдаюсь, и начали атаковать супругу, наших родителей, – сказал Игорь Додон.

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