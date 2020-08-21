Додон – аграриям: Вспомните, как в прошлом году правительство Санду оставило вас один на один с вашей бедой (ВИДЕО)

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Впервые за все годы независимости правительство выделяет сельхозпроизводителям такую существенную материальную помощь. Подобной поддержки не было никогда, даже в годы сильной засухи. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”. Глава государства поприветствовал последние решения кабинета министров для аграриев.

Вместе с тем, комментируя недовольство некоторых сельхозпроизводителей и этой помощью, Додон отметил, что средств для того, чтобы увеличить субвенции, просто нет.

– Те, кто вам что-то обещает и выводит на улицы, пусть скажут, где взять эти деньги? “Отрезать” от зарплат, пенсий, дорог? Или остановить финансирование образования? Поддержка в размере 1500 леев за гектар – это то, на что на этом этапе правительство нашло ресурсы, – сказал он.

Глава государства также отметил, что ни блокирование трасс, ни отставка правительства не приведут ни к чему хорошему, а последнее спровоцирует ещё и политический кризис, а это поставит под угрозу какую-либо помощь в принципе.

– Вспомните, что делали раньше те, кто сейчас занимается политикой за счет аграриев – Майя Санду, Андрей Нэстасе и другие. Уважаемые сельхозпроизводители, вспомните прошлый год. Когда вы пострадали от града, особенно на севере страны, разве премьер-министр приехал поговорить с вами? Я думаю, что мы все должны быть благодарны за то, что у нас есть это правительство, а не правительство Майи Санду, которое совершенно не уделяло вам внимания, – заключил Игорь Додон, призвав отказаться от шантажа и заверив, что “вместе мы преодолеем эти сложности”.

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