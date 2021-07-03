Додон – администрации Санду: Геи и лесбиянки вам не мешают, а российские артисты – да?! (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ отметил, что администрации президента следовало бы заняться проблемой роста цен и подумать о том, куда молдавские аграрии будут сбывать свою продукцию, если российский рынок будет закрыт, а не бороться с артистами РФ.

– Советникам Майи Санду уже пришла в голову идея бороться с российскими артистами. Хотят запретить Лепса, Газманова. По какому поводу? То есть геи и лесбиянки вам не мешают, а российские артисты – да?! – отметил Додон на встрече с гражданами в Сороках.

Председатель ПСРМ предложил администрации президента бороться с ростом цен, подумать о том, как помочь аграриям, и куда мы будем сбывать наши товары, если российский рынок после таких выпадов окажется закрытым.

– Что вам сделал Лепс? Не спел вам «Рюмка водки на столе»? Как бы не вышло так, что после таких вещей яблоки останутся мёрзнуть на деревьях в Сороках, – посетовал Додон.