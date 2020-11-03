Додон: А если мы покажем видео подвоза избирателей в Германии и Италии, что скажут европейские послы? (ВИДЕО)

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Игоря Додона беспокоят заявления некоторых внешних партнёров, в том числе представителей посольств, которые на основании лживых свидетельствований некоторых конкурентов, сделали выводы о якобы имевшем место подкупе избирателей, но “не заметили” блокирование доступа к избирательным участкам со стороны в том числе депутатов. “Это двойные стандарты”, – констатировал Додон.

– А если мы покажем видео и фото, как на автобусах организованно свозили избирателей в Германии, Италии и так далее, какой будет позиция послов? Нам невыгодно сейчас это показывать, но мы покажем, как это было в странах ЕС. Приднестровцев организованно не привозили, они сами приезжали на личном транспорте. А диаспора преодолела расстояния в 100-150 км в условиях пандемии? Я рад, что они были так активны, молодцы, но давайте посмотрим, где же двойные стандарты, – сказал он.

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