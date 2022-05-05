Додон: 9 Мая выйду на Марш Победы с Георгиевской лентой. Оштрафуют – обращусь в ЕСПЧ (ВИДЕО)

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Пятый президент страны отметил в рамках передачи на частном телеканале, что 9 Мая всегда было и будет в Молдове Днём Победы, вне зависимости от того, кто будет у власти, а Георгиевская ленточка всегда будет символом Победы, и её запрет – большая ошибка. Он антиконституционен и обязательно будет аннулирован, пообещал Додон.

Политик рассказал, что 9 Мая вместе семьёй по традиции примет участие в Марше Победы.

– Мы наденем Георгиевскую ленту. Не призываю всех сделать то же самое – каждый должен принять решение для себя. Если меня оштрафуют – я обращусь в Европейский суд по правам человека, и прошу всех, кому выпишут штраф, сделать то же самое. Уверен, что мы отменим этот закон, – отметил Додон.

Он также добавил, что “Георгиевская лента станет символом всех, кто против Майи Санду и ПДС. Придёт время, когда её наденут даже полицейские”.

– 9 Мая призываю всех с ленточкой или без – на личное усмотрение каждого – но обязательно прийти на Марш Победы! Уверен, нас будет много, – подытожил экс-президент.

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