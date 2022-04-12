Додон: 9 Мая все выходим на Марш Победы с георгиевской ленточкой, а штрафы отнесём Санду и Гаврилице (ВИДЕО)

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Пятый президент Молдовы призвал руководство страны не посягать на память и не пытаться помешать гражданам надеть георгиевскую ленту в День Победы. Игорь Додон предупредил: каждый выписанный штраф, если власть на это всё-таки пойдёт, впоследствии будет вручен лично в руки премьеру и президенту.

– Если вы попытаетесь наказать людей за георгиевскую ленточку – а с ней выйдут десятки тысяч граждан, в том числе я – я призову всех на следующий день или через неделю прийти с этими квитанциями о штрафе и мы вручим их лично Наталье Гаврилице и Майе Санду. Придём к вам в кабинеты и вручим, если вам так этого хочется. Не играйте с памятью людей, люди вам этого не простят. Вам есть чем заниматься, множество проблем – занимайтесь этим. А 9 мая мы выйдем на Марш Победы и в Кишинёве, и в районах, прикрепим ленточку, а если нас накажут, десятки тысяч людей, на следующий день идём все вместе в правительство, в парламент, в президентуру вручать им эти штрафы, – сказал Додон.

Он также добавил, что власти РМ идут по сценарию Украины, где всё начиналось так же с запрета георгиевской ленточки, советских фильмов и так далее.

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