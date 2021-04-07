Додон: 7 апреля 2009 года навсегда останется позорной страницей в истории Молдовы

Истинную «ценность» 7 апреля 2009-го показали годы, последовавшие за этим переворотом. Гимпу, Филат и Плахотнюк правили страной десять лет вместе или по очереди. Были украдены миллиарды, разорены банки, закрыты школы, уступлен аэропорт (и в этом активно участвовала Майя Санду). Выросли коррупция и бедность, десятки тысяч молодых людей покинули страну, деревни обезлюдели, мы уступили Украине часть территории, были организованы и до сих пор организуются похищения людей. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отмечает, что список чёрных деяний можно продолжить.