Истинную «ценность» 7 апреля 2009-го показали годы, последовавшие за этим переворотом. Гимпу, Филат и Плахотнюк правили страной десять лет вместе или по очереди. Были украдены миллиарды, разорены банки, закрыты школы, уступлен аэропорт (и в этом активно участвовала Майя Санду). Выросли коррупция и бедность, десятки тысяч молодых людей покинули страну, деревни обезлюдели, мы уступили Украине часть территории, были организованы и до сих пор организуются похищения людей. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отмечает, что список чёрных деяний можно продолжить.
И сегодня люди, наконец, признают, что до 2009 года жизнь в Молдове была лучше. Даже некоторые активисты того «майдана» осознали свою ошибку – молдаванин задним умом крепок, подчёркивает он.
– 7 апреля 2009 года останется позорной страницей в истории Молдовы. Он будет запечатлён в коллективной памяти как событие, о котором стесняются говорить даже те, кто воспользовался или до сих пор пользуется политическими выгодами этого антидемократического и антигосударственного переворота. Кстати, как госпожа Майя Санду чувствует себя в здании, разрушенном её политическими соратниками 7 апреля и затем с таким трудом отремонтированном? – задаётся вопросом Игорь Додон.
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