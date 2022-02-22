Додон: 4-5 крупных российских инвесторов готовы рассмотреть возможность создать в РМ предприятия с сотнями рабочих мест (ВИДЕО)

Додон: 4-5 крупных российских инвесторов готовы рассмотреть возможность создать в РМ предприятия с сотнями рабочих мест (ВИДЕО)

Привлечение стратегических отраслевых инвесторов и открытие нескольких крупных предприятий по производству товаров и услуг – одно из направлений деятельности Молдавско-Российского делового союза. Об этом на запуске организации заявил её председатель Игорь Додон. По его словам, одной из задач союза станет привлечение крупных российских инвесторов в РМ. 

– С несколькими потенциальными инвесторами я уже провёл переговоры в Москве. У нас есть потенциально 4-5 крупных инвесторов, которые готовы рассмотреть возможность создания в РМ предприятий с сотнями рабочих мест. Это очень важно, – подчеркнул Игорь Додон, добавив, что приток прямых иностранных инвестиций в Молдову за последние годы существенно снизился. 

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