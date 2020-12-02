Додон: 35-40 депутатов готовы голосовать хоть за табуретку, лишь бы избежать досрочных (ВИДЕО)

0

Игорь Додон и Партия социалистов продолжают выступать за проведение в стране досрочных выборов, так как этот состав парламента не соответствует результатам голосования от 2019 года. Однако глава государства считает, что инициировать процедуру роспуска будет непросто, ведь многие избранники расставаться со своими креслами не хотят.

– 35-40 депутатов, которые знают, что не пройдут в парламент, готовы голосовать хоть за табуретку на должность премьер-министра, чтобы избежать досрочных выборов, и госпожа Санду это понимает. Поэтому, как я сказал, единственное решение для роспуска этого парламента – это диалог между ПСРМ и ПДС. Вместе у нас более 50 мандатов. Я предложил госпоже Санду – она этого ещё не понимает, но к этому неизбежно придёт, рано или поздно – договоримся идти на досрочные. Она предложит кандидатуру, за которую не проголосуем ни мы, ни фракция Санду. Первая попытка провалится. При второй попытке то же самое. И тогда можно распускать парламент и идти на досрочные выборы. В противном случае будет очень сложно распустить законодательный орган, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что при таком варианте досрочные выборы можно будет провести, самое раннее, – в апреле-мае.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.