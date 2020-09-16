Додон: 25 тысяч подписей в мою поддержку уже были собраны (ВИДЕО)

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Члены инициативной группы уже собрали 25 тысяч подписей в поддержку Игоря Додона. Об этом сам глава государства заявил в эфире частного телеканала. Додон, однако, отметил, что торопиться сдавать их в ЦИК группа не будет.

– Скорее всего, завтра-послезавтра каждый подписной лист будет проверен, и на следующей неделе или даже через неделю, потому что время еще есть, они будут сданы, – сказал он.

Президент также снова заявил, что решил баллотироваться как независимый кандидат во избежание юридических интерпретаций и рисков, которые могли возникнуть. Однако Партия социалистов поддерживает его как своего неформального лидера, отметил Додон.

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