Додон: Долг каждого из нас – чтить память погибших героев!

Додон: Долг каждого из нас – чтить память погибших героев!
Ежегодно 15 февраля мы с болью в душе вспоминаем о погибших на войне в Афганистане. В этих кровопролитных боях участвовало более 12 000 молдаван, 301 из них так и не вернулся с поля боя. Долг каждого из нас – чтить память погибших героев и в то же время поддерживать тех, кто сегодня вспоминает ужасы прошлого, отметил на своей странице в соцсети председатель Партии социалистов Игорь Додон. 

Лидер социалистов обратился к ветеранам, отметив, что он всегда был рядом с ними, предлагая им поддержку в реализации начатых инициатив.
– Мы стремимся и дальше поддерживать вас и решать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. В этом смысле команда ПСРМ предложит на рассмотрение законодательного органа конкретные законопроекты. Мы искренне благодарим вас за преданность, героизм и жертвы, принесенные во имя мира. Желаем вам здоровья и процветания! – подчеркнул Додон. 
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