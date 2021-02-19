“Добычу” хранил дома: комратчанину грозит тюрьма за кражу из киоска

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Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Комрата, подозреваемого в краже из торгового киоска. В начале февраля мужчина проник в торговый объект, откуда похитил товар на сумму более 23 тысяч леев.

Как пишет gagauzinfo.md, украденное было найдено в одном из домов Комрата. Товар был изъят и возвращён владельцу.

Полиция установила личность преступника, совершившего кражу. Им оказался 36-летний житель Комрата, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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