Добычей вора стал кебаб: на Чеканах обокрали курьера

Добычей вора стал кебаб: на Чеканах обокрали курьера

Инцидент произошёл минувшей ночью в столичном секторе Чеканы. 

По данным полиции, мужчина позвонил в службу 112 и сообщил, что на улице на него напали четверо и украли у него сумку с продуктами и напитками, которые он должен был доставить клиенту. В сумке было несколько кебабов, пиво и лимонад. Подозреваемыми оказались молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, передаёт deschide.md.

По данному факту инициировано расследование. Подозреваемым грозит штраф в размере от 42 500 до 67 500 леев или от 5 до 7 лет лишения свободы.

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