Добрые дела продолжаются! В канун Рождества Игорь Додон навестил с подарками многодетную семью (ФОТО, ВИДЕО)

Добрые дела продолжаются! В канун Рождества Игорь Додон навестил с подарками многодетную семью (ФОТО, ВИДЕО)
Добрые дела продолжаются! Сегодня, в канун Рождества, Игорь Додон решил навестить семью Цыку в селе Алексеевка Унгенского района. Три брата и сестра в возрасте от 10 до 28 лет потеряли мать в прошлом году, а несколько лет назад — отца, оставшись на попечении старшего брата Иона, который работает в Кишинёве курьером.

Хотя семья сталкивается с различными проблемами, братья стараются преодолеть жизненные невзгоды, демонстрируя ответственность и в школе, и на работе.
– Чтобы праздник стал для них радостнее, я подарил им много нужных вещей, в том числе холодильник, стиральную машину, зимнюю одежду, сладости и т.д. Пожелал им здоровья, мужества, душевного спокойствия и исполнения всех желаний, – сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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