Добрые дела продолжаются! В канун Рождества Игорь Додон навестил с подарками многодетную семью (ФОТО, ВИДЕО)

Добрые дела продолжаются! Сегодня, в канун Рождества, Игорь Додон решил навестить семью Цыку в селе Алексеевка Унгенского района. Три брата и сестра в возрасте от 10 до 28 лет потеряли мать в прошлом году, а несколько лет назад — отца, оставшись на попечении старшего брата Иона, который работает в Кишинёве курьером.