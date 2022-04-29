Добрые дела продолжаются! Игорь Додон помог ещё одной многодетной семье (ФОТО, ВИДЕО)

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В четверг Светлой седмицы пятый президент Молдовы посетил многодетную семью из села Лэпушна Хынчештского района, об истории которой узнал из соцсети.

Артур и Елена Вердеш воспитывают четырёх собственных детей в возрасте от 10 месяцев до 6 лет, а также двух младших братьев Елены, 7 и 13 лет, оставшихся сиротами после смерти родителей. Работает только глава семейства – в местной пекарне, а потому доходы семьи весьма скромные. Несмотря на все трудности, дети регулярно посещают детский сад и школу, они ухожены, сыты и воспитанны.

– В этот пасмурный день был рад подарить этой семье луч света, поддержать их и передать вещи первой необходимости. Пожелал им счастливых праздников, здоровья и гармонии, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.



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