Добрые дела продолжаются! Игорь Додон помог ещё двум многодетным семьям (ФОТО, ВИДЕО)

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Как и обещал ранее, председатель Молдавско-Российского делового союза, пятый президент страны продолжает посещать сёла и помогать нуждающимся семьям. Сегодня Игорь Додон навестил две многодетные семьи в Леовском районе.

Андрей и Алина Грицку из села Казанджик с большой любовью воспитывают пятерых детей в возрасте от трёх месяцев до 12 лет. Глава семейства недавно устроился на работу в Кишинёве, а мама – домохозяйка. Чтобы обеспечить детям достойные жилищные условия, супруги приобрели дом в кредит по программе «Prima casă». Однако из-за роста тарифов и цен на товары и услуги им сложно справиться с существующими проблемами.

В селе Сэрата Ноуэ Додон навестил Георге Калалба, который сам растит троих детей. Старший сын Виталий учится в X классе в Муниципальном лицее-интернате спортивного профиля в Кишинёве. Виктория и Ионел – учащиеся VIII и III классов в местной гимназии. В конце прошлого года в семье произошла страшная трагедия – мать детей Зинаида скончалась от неизлечимой болезни. Ей было всего 35 лет.

Председатель Молдавско-Российского делового союза передал семьям Грицку и Калалб продукты питания, средства гигиены, куртки и спортивные костюмы, бытовую технику, компьютеры, фрукты и сладости, пожелал им здоровья, мира и благополучия.

⁃ Семья для меня – главная ценность, и всякий раз, когда у меня есть возможность помогать семьям, оказавшимся в затруднительном положении, делаю это безо всяких раздумий, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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