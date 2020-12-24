Доброе дело: Республиканский центр реабилитации инвалидов и ветеранов получил подарки от парламента

Зимние праздники в Республиканском центре реабилитации инвалидов, ветеранов войны и труда в селе Кочиеры Дубоссарского района, находящемся под патронатом парламента, будут ярче в этом году. Учреждение получило в дар от законодательного органа видеооборудование – LED телевизор, проектор, экран для проектора, аудиосистему, а также сладости, защитные маски и предметы гигиены.

Подарки были закуплены из фонд председателя парламента и за счет пожертвований сотрудников секретариата законодательного органа.