Доброе дело: Республиканский центр реабилитации инвалидов и ветеранов получил подарки от парламента

Зимние праздники в Республиканском центре реабилитации инвалидов, ветеранов войны и труда в селе Кочиеры Дубоссарского района, находящемся под патронатом парламента, будут ярче в этом году. Учреждение получило в дар от законодательного органа видеооборудование – LED телевизор, проектор, экран для проектора, аудиосистему, а также сладости, защитные маски и предметы гигиены.
Подарки были закуплены из фонд председателя парламента и за счет пожертвований сотрудников секретариата законодательного органа.
Сердечно благодарю коллег, которые внесли свой вклад в осуществление этой доброй инициативы. Спасибо за сострадание и солидарность! Уверена, что этот жест щедрости очень важен для наших друзей из Кочиер, где проживают 112 человек, 80 из которых прикованы к постели, – отметила на своей странице в соцсети спикер парламента Зинаида Гречаный.
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