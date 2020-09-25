Доброе дело: переболевших коронавирусом пациентов просят пожертвовать плазму для других больных

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Министерство здравоохранения обращается с призывом ко всем гражданам, прошедшим курс лечения от COVID-19, сдать плазму для лечения пациентов с коронавирусом в тяжёлом или крайне тяжёлом состоянии.

Сделать это можно как в Национальном центре переливания крови, у которого есть филиалы в Бельцах, Кагуле и Кишинёве, так и в других центрах переливания крови. Процедуру можно проводить спустя 2 недели после выписки мужчинам, вылечившимся от COVID-19, в возрасте от 18 до 60 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями.

Чтобы стать донором, необходимо предъявить копию выписки, выданной семейным врачом или больничным учреждением, подтверждающую успешное завершение лечения от COVID-19.

Подробную информацию о сдаче плазмы можно узнать по телефонам: 022 109 050 (Кишинёв), 023 171 393 (Бельцы) и 029 981 305 (Кагул).

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