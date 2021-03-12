Добавьте зелени

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От чего лечат комнатные растения

В одних домах цветы растут, как в оранжерее, а в других – чахнут и сох­нут. Замечено, что растения не приживаются в доме, где царит нездоровая психологическая атмосфера, где люди ссорятся и обижают друг друга. Цветы забирают на себя весь негатив и от этого сами погибают.

Они живые!

Учёные утверждают, что растения воспринимают и излучают информационные поля практически так же, как и мозг человека. Цветы имеют «глаза» – белки, тонко реагирующие на любое излучение, и даже «мозг», который находится в корневой шейке, способной сокращаться наподобие сердечной мышцы.

У многих растений, словно у людей, исторически складывается своя репутация.

Например, считается, что аспарагус разжигает ссоры в семье, плющ «выгоняет» из дома мужчину, платицериум искушает верных жён, а традесканция приносит несчастье. Папоротник и монстеру, наоборот, принято ставить там, где часто ссорятся, – они «примирители». Фикус и «денежное дерево» приносят в дом достаток, а кактусы отваживают от дома воров. Так это или нет, каждый может проверить самостоятельно.

Налаживаем энергообмен

Разные цветы решают разные проблемы.

Например, пеларгония, или, как её называют в народе, герань, щедро поделится избытком своих внутренних сил с теми, кому недостаёт жизненной энергии. Кроме того, цветы герани богаты целебными эфирными маслами, которые успокаивающе действуют на нервную систему. «Герань особенно полезна людям, страдающим бессонницей, гипертонией, сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. Эфирные масла, которыми богаты цветы растения, известны своими бактерицидными свойствами, поэтому вдыхать их аромат полезно людям, страдающим лёгочными заболеваниями. Однако слишком близкие отношения с пеларгонией могут и навредить: её сильный аромат провоцирует мигрень, поэтому не рекомендуется ставить это растение около кровати или в тесной комнате», – рассказывает фитотерапевт Ольга Светланова.

Кактус вообще универсальный доктор: он и усталость на себя заберёт, и сил прибавит. Недаром его ставят возле компьютера, поскольку это растение нейтрализует вредные излучения от монитора. Если вы страдаете бессонницей, поместите это колючее растение в изголовье кровати: с его помощью и заснёте легче, и выспитесь лучше. Кактус защитит от негативной энергии, но, с другой стороны, может добавить агрессивности. Так что не стоит заводить это растение чрезмерно эмоциональным людям, а также тем, кто страдает гипертонией, нарушением сердечного ритма, болезнями дыхательных путей.

Роза скупа – своей энергией ни за что не поделится, зато поможет нейтрализовать негатив, с избытком которого связаны такие недуги, как гипертония, повышенная возбудимость, желудочно-кишечные заболевания. Хорошо вдыхать аромат розы при переутомлении. А вот при гипотонии и вегетососудистой дистонии этот цветок в доме противопоказан.

Елена Нечаенко

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Цветы могут помочь, но могут и навредить, причём не только микроклимату, но и здоровью человека.

Прежде чем покупать растение, нужно проверить, к какому семейству оно относится. Многие могут быть ядовиты или стать причиной аллергии у детей и животных. Поэтому либо сразу откажитесь от них, либо ставьте в недоступные для детей места. Приобретая растения, важно грамотно их распределить в квартире. В спальню лучше не помещать крупные тропические растения, а вот гостиная – место, в котором можно поставить любой цветок. В детской же отдайте предпочтение каланхоэ и китайской розе.

Увлажняют сухой воздух

Каланхоэ

Мало того что это растение имеет красивый внешний вид, оно ещё способно контролировать климат в доме за счёт способности накапливать влагу в листьях. Лучше всего поставить его там, где вы больше всего находитесь. Цветок снимает депрессию и раздражительность.

Уход: Держать каланхоэ желательно в солнечном месте и не заливать его водой.

Сансевиерия, или тёщин язык

Увлажняет воздух и убивает вредные испарения от синтетических материалов. И, кстати, сансевиерия может стать отличным помощником при бессоннице, поскольку ночью, вместо того чтобы забирать кислород, она его выделяет.

Уход: Расположить растение можно абсолютно в любой точке дома. Поливать его каждый день не нужно – иногда подпитаться оно может и влагой своих листьев.

Алоэ

Помимо того что алоэ выделяет кислород и увлажняет воздух, оно может поглотить до 90% отравляющего формальдегида, который может выделяться из мебели. Более того, растение обладает и лечебными свойствами.

Уход: Ставить цветок лучше на самое солнечное место.

Кипарисовик

Кроме борьбы с сухим воздухом и пылью, растение может облегчить головную боль и приступы мигрени.

Уход: В холодное время года растение нужно держать в полутени, вдали от отопления и регулярно поливать. А начиная с весны и по август его лучше вынести на балкон, но так, чтобы на кипарисовик не попадали прямые солнечные лучи.

Фикус

Лучше всего для увлажнения подойдёт сорт «Бенджамин». Фикус выполняет несколько функций: фильтрует воздух, насыщает его кислородом, убивает токсины и вирусы, убивает выделяющийся из клея и лака формальдегид и задерживает пыль.

Уход: Держать фикус лучше всего в полутени и там, где нет сквозняков, обильно поливать только с весны до осени, но не заливая корни.

Забирают лишнюю влагу

Лимон

Мало того что это растение может дать вам плоды, так ещё и простерилизует вокруг всё пространство, вытянет лишнюю влагу из воздуха и наполнит его приятным цитрусовым ароматом.

Уход: Ставить лимон лучше ближе к солнечной стороне, регулярно поливать и ни в коем случае не пересушивать почву.

Лавр

Ещё одно растение, которое может быть полезным и на кухне. Лавр впитывает влагу, создаёт комфортный микроклимат дома.

Уход: Лавр не любит чрезмерного тепла, прекрасно себя чувствует и при 15 градусах, а лето переносит только на открытом воздухе, но в полутени. Поливать его лучше обильно и желательно тёплой водой.

Спатифиллум

Растение поглощает лишнюю влагу и вместе с ней опасные грибы и споры плесени. Кстати, считается, что это дерево приносит его обладателю счастье и любовь.

Уход: Жить растение может при любом освещении, но лучше, чтобы немного света оно получало, но ни в коем случае не перегревалось. Не переносит растение сухой воздух и отсутствие влаги в горшке.

Анна Цветкова