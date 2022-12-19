До смерти забившему приятеля мужчине дали 11 лет тюрьмы

0

Кишинёвский суд приговорил 52-летнего жителя Теленештского района к лишению свободы сроком на 11 лет за убийство, совершённое с особой жестокостью.

Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил бейсбольной битой приятеля. Потерпевший потерял сознание, после чего агрессор вонзил мужчине нож в шею. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Подсудимый признал свою вину, в связи с чем дело рассматривалось по упрощённой процедуре.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.