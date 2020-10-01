До смерти забили двух бездомных: преступникам грозит до 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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16-летний и 36-летний жители столицы задержаны по обвинению в убийстве.

25 сентября в службу 112 поступила информация о том, что в заброшенном доме на Ботанике обнаружены два трупа. Погибшими оказались 33-летняя женщина и 48-летний мужчина без постоянного места жительства.

Подозреваемые в преступлении вскоре были задержаны. Они сознались в содеянном и рассказали, что в день случившегося распивали с жертвами алкоголь, после чего стали их избивать, а затем нанесли несколько ударов ножом и покинули место преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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