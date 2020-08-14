До смерти избивший супругу мужчина предстанет перед судом

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В Тирасполе завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве своей гражданской супруги.

Трагедия произошла 27 марта. Супруги вместе пили спиртные напитки, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта, пишет novostipmr.com, супруг нанёс жене множественные удары руками и ногами. Избив супругу, мужчина лёг спать, а когда проснулся, обнаружил, что она мертва.

Стало известно, что вместе супруги прожили 12 лет. В последние годы отношения между ними ухудшились. Глава семьи часто злоупотреблял спиртным и периодически наркотическими средствами. В состоянии агрессии систематически поднимал руку на жену, держал в страхе детей.

Мужчина был взят под стражу, а трое осиротевших детей помещены в детский дом. Уголовное дело направлено в суд.

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