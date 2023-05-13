До смерти избил супругу: житель Фалешт отправился в тюрьму

До смерти избил супругу: житель Фалешт отправился в тюрьму

64-летний мужчина был признан виновным в домашнем насилии, повлёкшем смерть жертвы. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении закрытого типа.

По материалам дела, сельчанин жестоко избил жену. Согласно заключению судмедэкспертов, потерпевшая получила около 3 десятков ударов. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Подсудимый полностью признал свою вину.

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