До смерти избил сожительницу: мужчине из Чимишлии грозит 15 лет тюрьмы

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Находясь в состоянии алкогольного опьянения и в порыве ревности мужчина избил сожительницу. Он наносил ей удары кулаками и ногами.

Женщина получила тяжёлые травмы, в результате которых скончалась, пишет gagauzinfo.md. Подозреваемого задержали и поместили под предварительный арест.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит 15 лет тюремного заключения.

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