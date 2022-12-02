До смерти избил сельчанина: виновный приговорён к 10 годам лишения свободы

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Григориопольский суд вынес обвинительный приговор неоднократно судимому 30-летнему жителю посёлка Карманово. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Обвиняемый зашёл в гости к своему крёстному, мужчины выпивали. Позже к ним присоединился ещё один сельчанин. Вскоре между ним и фигурантом дела возник конфликт: вспомнились былые обиды из-за ревности. Гость избил обидчика.

Под утро хозяин увидел у себя дома потерпевшего без сознания. Мужчина с тяжёлой черепно-мозговой травмой был госпитализирован, но через две недели скончался, пишет novostipmr.com.

За совершение особо тяжкого преступления Григориопольский районный суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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