“До сих пор не встали публично на колени перед послом”, – Цырдя высмеял “молчание” Санду и Нэстасе

“До сих пор не встали публично на колени перед послом”, – Цырдя высмеял “молчание” Санду и Нэстасе

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Вот уже несколько недель в США и во всем цивилизованном мире идет беспощадная борьба с расизмом. Митинги, протесты, поджоги под лозунгом “Black lives matter!”. 

Но Санду и Нэстасе до сих пор :

1. Не встали публично на колени перед послом (закрытые от СМИ случаи – не в счет!);

2. Не помыли ноги Джону Оноже;

3. Не снесли памятник Штефану Великому за расовую нетерпимость к татарам в битве при Липнике (1470) и к туркам в битве при Васлуе (1475) и Кэтлэбуге (1486).

Молчание этих  двух лидеров вызывает у нас недоумение и озабоченность их возможным дистанцированием от западных ценностей и идеалов.

Надеемся, что скоро это недоразумение будет исправлено, и Молдова вновь будет рядом со странами свободного мира.

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