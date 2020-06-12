“До сих пор не встали публично на колени перед послом”, – Цырдя высмеял “молчание” Санду и Нэстасе

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Вот уже несколько недель в США и во всем цивилизованном мире идет беспощадная борьба с расизмом. Митинги, протесты, поджоги под лозунгом “Black lives matter!”.

Но Санду и Нэстасе до сих пор :

1. Не встали публично на колени перед послом (закрытые от СМИ случаи – не в счет!);

2. Не помыли ноги Джону Оноже;

3. Не снесли памятник Штефану Великому за расовую нетерпимость к татарам в битве при Липнике (1470) и к туркам в битве при Васлуе (1475) и Кэтлэбуге (1486).

Молчание этих двух лидеров вызывает у нас недоумение и озабоченность их возможным дистанцированием от западных ценностей и идеалов.

Надеемся, что скоро это недоразумение будет исправлено, и Молдова вновь будет рядом со странами свободного мира.