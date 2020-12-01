До середины декабря в Молдову доставят 45 машин скорой помощи

0

До 15 декабря в Молдову будут доставлены 45 машин скорой помощи, закупленных у Турции. Министр здравоохранения Виорика Думрэвяну сообщила, что с этой даты будет установлен график распределения всей партии, состоящей из 168 машин.

Кроме того, правительство намерено приобрести новые машины скорой помощи для службы Aviasan. Деньги на эти цели были выделены в рамках проекта, финансируемого Всемирным банком, передаёт ntv.md.

Источник напоминает, что правительство Кику пересмотрело сроки сборки и доставки машин скорой помощи после того, как в прошлом году кабинет министров во главе с Майей Санду заблокировал проект по закупке спецтранспорта. Решение правительства Санду было принято, несмотря на острую потребность системы здравоохранения в автомобилях скорой помощи.

– В прошлом году кое-кто отменил их закупку, а в этом году машины нужны нам как никогда, – отметил Ион Кику.

По данным Минздрава, система срочной догоспитальной медицинской помощи Молдовы оснащена 400 спецмашинами, при этом у 282 из них степень износа составляет 100%. Это создаёт серьезные трудности в оказании догоспитальной помощи, особенно в контексте пандемии COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.