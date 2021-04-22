До села не доехал: полиция разыскивает жителя Чишмикиой

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Правоохранительные органы объявили в розыск пожилого жителя села Чишмикиой, который на рейсовом автобусе выехал из Вулканешт, но домой так и не добрался.

Пропавший – Урум Афанасий 1956 года рождения. Он пропал 18 апреля. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, передаёт gagauzinfo.md.

Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, следует сообщить в Инспекторат полиции Вулканешты или по телефонам: 112, 029320159, 078988089. Информацию так же можно оставить анонимно на официальном сайте управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».

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