До магазина не доехал: пьяный водитель протаранил остановку

До магазина не доехал: пьяный водитель протаранил остановку

Инцидент произошёл в Парканах. 29-летний сельчанин не справился с управлением.

Мужчина совершил наезд на стену остановки общественного транспорта. У водителя – черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, он госпитализирован в травматологическое отделение.

Как пишет mvdpmr.org, автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Выпивал с родственниками дома, потом решил съездить в магазин.

Нарушителю грозит штраф с лишением права управления сроком до 2 лет.

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