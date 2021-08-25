До конца текущего года на многих улицах Кишинёва модернизируют уличное освещение

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Как рассказал генпримар Ион Чебан, на улице Куза-Водэ работы уже начались: здесь будут покрашены 100 столбов, заменены 5 км кабеля, опоры и фонари, вместо которых установят 100 светодиодных ламп.

Параллельно начнутся работы на улице Ливиу Деляну, где заменят 58 фонарей и проложат 2,5 км кабеля, на улице Теилор будут заменены 27 фонарей и покрашены опоры, на улице Буребиста заменят 46 фонарей и покрасят опоры, на Хынчештском шоссе будет заменён витой кабель длиной 5 км, будут заменены и покрашены опоры и установлено 225 фонарей.

На участке Каля Орхеюлуй – бул. Григоре Виеру будет заменено 4,8 км кабеля, 215 опор и столько же светодиодных ламп для дороги и пешеходной зоны.

Общая стоимость работ составляет 10 миллионов леев.

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