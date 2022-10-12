“До конца октября газ есть”: Вадим Чебан рассказал, что будет дальше

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В октябре Республика Молдова газом обеспечена. Об этом в эфире передачи на общественном телеканале заявил глава АО “Молдовагаз” Вадим Чебан. По его словам, имеющихся объёмов голубого топлива хватит на всех потребителей.



Учитывая скорое начало отопительного сезона, ведётся работа над обеспечением необходимого объёма газа в ноябре.

– Мы озабочены оплатой текущего потребления, согласно контракту. Работаем над выполнением существующих обязательств, после чего установим необходимые объёмы для ноября, чтобы страна была обеспечена энергоресурсами, – добавил Вадим Чебан, пишет realitatea.md.

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