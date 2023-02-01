До конца недели к МВЦ “Moldexpo” будет ездить специальный автобус

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С 1 по 5 февраля в Кишинёве будет курсировать специальный автобусный маршрут для перевозки пассажиров к МВЦ “Moldexpo”, где сегодня открылась выставка “Сделано в Молдове”.

Автобус будет ездить с 09.00 до 17.30 по следующему маршруту:

Туда: ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони – ул Букурешть – ул. А. Щусева – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. Г. Александреску (“ Moldexpo”).

Обратно: ул. Г. Александреску – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусева – бул. Штефана чел Маре – ул. Митрополита Г. Бэнулеску – Бодони.

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