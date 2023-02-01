До конца недели к МВЦ “Moldexpo” будет ездить специальный автобус

До конца недели к МВЦ “Moldexpo” будет ездить специальный автобус

С 1 по 5 февраля в Кишинёве будет курсировать специальный автобусный маршрут для перевозки пассажиров к МВЦ “Moldexpo”, где сегодня открылась выставка “Сделано в Молдове”. 

Автобус будет ездить с 09.00 до 17.30 по следующему маршруту:

  • Туда: ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони – ул Букурешть – ул. А. Щусева – ул. К. Стере – ул. В. Лупу – ул. Г. Александреску (“Moldexpo”).
  • Обратно: ул. Г. Александреску – ул. В. Лупу – ул. К. Стере – ул. А. Щусева – бул. Штефана чел Маре – ул. Митрополита Г. Бэнулеску – Бодони. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md