До конца месяца в Кишинёв поступят еще 10 двухзвенных белорусских троллейбусов

До конца месяца в Кишинёв поступят еще 10 двухзвенных белорусских троллейбусов

Об этом шла речь на сегодняшней встрече Иона Кику и посла Беларуси в РМ. Глава правительства и Анатолий Калинин обсудили консолидацию и углубление торгово-экономических отношений двух стран. 

Речь шла также о двусторонних проектах, касающихся развития инфраструктуры Молдовы. Анатолий Калинин сообщил, что до конца месяца в молдавскую столицу поступят 10 двухзвенных троллейбусов, купленных примарией муниципия. Первые единицы транспорта, приобретенные в Беларуси и собранные в Кишиневе, уже ездят по улицам города. В то же время премьер-министр призвал белорусские компании изучить инвестиционные возможности, предоставляемые 18 промышленными платформами.

Стоит отметить, что Молдовой и Беларусью заключены 113 двусторонних соглашений.

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