До конца мая примария Кишинёва будет работать по особому графику

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С 5 апреля по 31 мая примария Кишинёва и ее подразделения будут работать по особому графику. Соответствующее распоряжение подписал генеральный примар Ион Чебан.

Согласно документу, руководители подразделений примарии будут устанавливать особый режим деятельности с учётом того, что присутствовать на работе должен не весь персонал, а только необходимый для обеспечения функциональности. Остальные сотрудники должны будут выполнять работу удалённо, передаёт moldpres.md.

Руководителям структурных подразделений, муниципальных предприятий, подведомственных бюджетных учреждений и на самообеспечении, а также претур секторов рекомендуется обеспечить особый режим деятельности, чередуя работу сотрудников с присутствием на работе и удалённо, чтобы свести к минимуму случаи заражения COVID-19.

В то же время доступ всех лиц в примарию Кишинёва в течение данного периода будет ограничен.

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