До конца года в столице проведут инвентаризацию платных парковок

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Примария Кишинёва сообщает, что до 31 декабря специальная рабочая группа проведёт в столице инвентаризацию платных автостоянок с действительной или действовавшей в последние 5 лет авторизацией. Соответствующее распоряжение подписал вице-примар Виктор Киронда.

Члены экспертной комиссии соберут информацию относительно стоимости услуг, режима деятельности стоянок, соответствия земельного участка, находящегося в собственности экономического агента, с проектной документацией. Отчёт по результатам инвентаризации будет представлен до 19 января 2021 года.

Рабочая группа укажет агентам на необходимость устранения имеющихся несоответствий и проинформирует компетентные органы об автостоянках, которые работают без лицензии.

В примарии напомнили, что физические и юридические лица, которые установили без согласия муниципалитета дорожные знаки или механизмы, блокирующие проезд на публичные участки, обязаны их демонтировать до 1 декабря. В противном случае они будут демонтированы принудительно.

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