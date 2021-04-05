До конца года в секторах Кишинева могут появиться минимум 2 муниципальных рынка

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С таким требованием выступил генеральный примар Ион Чебан в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб сегодня, 5 апреля. Градоначальник отметил, что нынешние рынки в секторах являются частными, и владельцы многих из них хотят их закрыть.

На частной территории примария не имеет права действовать. Но мы обязаны предоставить людям альтернативу. Если закрывается один рынок, должен появиться другой, – подчеркнул Чебан.

В то же время вице-примар Инга Ионесий заявила, что в концепции модернизации Центрального рынка предусмотрено изучение возможности создания его филиалов, а именно муниципальных агропродовольственных рынков в секторах столицы. Ион Чебан потребовал более оперативных и конкретных действий в этом направлении совместно с преторами, которым предстоит предложить места для расположения объектов. Также необходимо разработать концепт, в котором будут проработаны все аспекты.

Эти рынки должны быть цивилизованными и современными, там должна проводиться ежедневная уборка по завершении работы. Преторы совместно с земельным управлением должны определить места для рынков, и до конца года надо открыть минимум два – хотя бы в тех секторах, где есть запросы на них. Рышкановка и Ботаника, к примеру, просят открыть рынки, – сказал Ион Чебан.

Генпримар потребовал от вице-примара и ответственных управлений в течение двух недель представить концепт создания муниципальных агропродовольственных рынков в секторах Кишинёва.

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