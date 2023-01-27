До конца года в Молдове построят 4 вертолётные площадки

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Вертодромы будут предназначаться для медицинских вертолётов.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу сообщила, что вертолётные площадки будут обеспечены необходимыми подъездными путями. Первая площадка будет построена в столице на улице Николае Тестемицану, 29, для Городской клинической больницы им. Тимофея Мошняги. Вторая – для Института матери и ребёнка. Также будет построено по одному вертодрому возле муниципальных больниц в Бельцах и Кагуле. Они облегчат доступ санавиации к пациентам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи, пишет moldpres.md.

Согласно проекту, четыре вертолётные площадки должны быть введены в эксплуатацию в сентябре этого года.

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