До конца года в Кишинёве установят 300 новых урн для мусора

На перекрёстках бульвара Штефана чел Маре установят 50 новых урн для мусора, объём каждой составляет 120 литров. Также до конца года предусмотрена установка ещё 250 урн поменьше на остановках в секторах столицы.
По словам генпримара Иона Чебана, новые урны имеют европейский дизайн и придадут городу опрятный вид. Они были приобретены на средства муниципалитета.
Мы продолжаем модернизировать столицу, чтобы Кишинёв выглядел красиво и эстетично. Просим от граждан простой, но необходимой помощи в нашей работе: сохранять чистоту и целостность новых конструкций и объектов. Также не стоит забывать, что для тех, кто не соблюдает правила и занимается вредительством, существуют штрафы. Европейская столица начинается с каждого из нас, – подчеркнул градоначальник.
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Пусть благоустроят мусорки для жителей…. Они окружены сеткой с трех сторон, подъезд только для машины. А для тех кто выбрасывает мусор? В основном надо выйти на проезжую часть, чтобы выбросить мусор. И никакого подхода более нет к ним. А если человек инвалид, или дети выбрасывают мусор? Надо выйти на проезжую часть дороги, по другому никак. Что делать? А рядом обычно машины паркуются… Как пройти к объекту?