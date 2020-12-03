До конца года в Кишинёве установят 300 новых урн для мусора

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На перекрёстках бульвара Штефана чел Маре установят 50 новых урн для мусора, объём каждой составляет 120 литров. Также до конца года предусмотрена установка ещё 250 урн поменьше на остановках в секторах столицы.

По словам генпримара Иона Чебана, новые урны имеют европейский дизайн и придадут городу опрятный вид. Они были приобретены на средства муниципалитета.

Мы продолжаем модернизировать столицу, чтобы Кишинёв выглядел красиво и эстетично. Просим от граждан простой, но необходимой помощи в нашей работе: сохранять чистоту и целостность новых конструкций и объектов. Также не стоит забывать, что для тех, кто не соблюдает правила и занимается вредительством, существуют штрафы. Европейская столица начинается с каждого из нас, – подчеркнул градоначальник.

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