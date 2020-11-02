Места для парковок в центре Кишинёва определят до конца года

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Примария Кишинёва при поддержке ПРООН заключила контракт с компанией, которая до конца года проведёт в городе анализ участков, которые можно использовать для обустройства парковок.

Об этом сообщил Ион Чебан. Он отметил, что фирма поможет с обустройством и проектированием парковок и зон для водителей.

– Мы начнём с центра города – обозначим улицы, на которых можно организовать парковочные места путём изменения полос, нанесения разметки и установки знаков. Крайний срок – декабрь, – уточнил генпримар.

Напомним, ранее Чебан рассказал, что Муниципальный совет Кишинёва в 2010 году принял решение о выделении более 300 земельных участков для обустройства парковочных мест в столице, но со временем их скупили и застроили жилыми домами, АЗС и другими объектами.

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