До конца 2027 года будут отремонтированы три моста через Прут

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Правительство одобрило ратификацию подписанных 9 мая молдавско-румынских соглашений о модернизации трёх трансграничных мостов через Прут. Документ предусматривает реконструкцию и ремонт мостов Леушены (Молдова) – Албица (Румыния), Кагул (Молдова) – Оанча (Румыния) и Скулень (Молдова) – Скулень (Румыния).

Модернизация мостов упростит движение между двумя государствами, облегчит торговлю на внутреннем и международном рынках, а также даст конкретные преимущества для увеличения связи РМ со странами Европейского союза и Восточной Европы.

Ремонтные работы будут финансироваться правительством Румынии и продлятся до конца 2027 года, пишет moldpres.md.

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