До конца 2024 года в Молдове отремонтируют 55 мостов

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169 мостов в стране находятся в неудовлетворительном состоянии, 55 из них будут отремонтированы или реконструированы в 2023-2024 годах. Об этом сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог.

Как уточнили в ведомстве, в текущем году запланированы ремонтные работы на 17 мостах за счёт средств Дорожного фонда. Ещё 38 мостов будут отремонтированы за счёт внешнего финансирования, пишет moldpres.md.

В первоочередном порядке работы будут проводиться на мостах, где отмечаются износ и недостатки, снижающие уровень безопасности дорожного движения, долговечность и несущую способность элементов конструкции.

В настоящее время более 20 мостов находятся в процессе ремонта или реконструкции, ещё 35 – на стадии проектирования или экспертизы. В 2021-2022 годах было построено или отремонтировано 52 моста.

Всего в Молдове насчитывается 6800 мостов, 877 из них находятся в управлении Госадминистрации автодорог.

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