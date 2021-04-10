До двух лет тюрьмы грозит водителю, повторно севшему за руль “под кайфом”

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36-летний житель Дубоссар обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение.

Как пишет novostipmr.com, автоинспекторы остановили автомобиль Ford. Поведение водителя вызвало подозрение. Как оказалось, мужчина действительно находился в состоянии опьянения – наркотического.

Ранее его уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, за что он был лишён права управления транспортными средствами на год и 10 месяцев. Невзирая на запрет, нарушитель опять сел за руль после употребления наркотических средств. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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