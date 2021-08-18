До двух лет тюрьмы грозит рыбничанину за повторную пьяную езду

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Автоинспекторы остановили автомобиль Mitsubishi. Мужчина, сидевший за рулём, водительское удостоверение предъявить не смог.

Выяснилось, что в марте этого года автовладелец был привлечён к ответственности за пьяное вождение. Суд лишил его права управления транспортными средствами на два года.

На сей раз горожанин тоже был навеселе, пишет mvdpmr.org. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность: вплоть до двух лет лишения свободы.

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