До двух лет тюрьмы грозит рыбничанину за повторную пьяную езду

Автоинспекторы остановили автомобиль Mitsubishi. Мужчина, сидевший за рулём, водительское удостоверение предъявить не смог.
Выяснилось, что в марте этого года автовладелец был привлечён к ответственности за пьяное вождение. Суд лишил его права управления транспортными средствами на два года.
На сей раз горожанин тоже был навеселе, пишет mvdpmr.org. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность: вплоть до двух лет лишения свободы.
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