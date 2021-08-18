До двух лет тюрьмы грозит рыбничанину за повторную пьяную езду

До двух лет тюрьмы грозит рыбничанину за повторную пьяную езду

Автоинспекторы остановили автомобиль Mitsubishi. Мужчина, сидевший за рулём, водительское удостоверение предъявить не смог.

Выяснилось, что в марте этого года автовладелец был привлечён к ответственности за пьяное вождение. Суд лишил его права управления транспортными средствами на два года.

На сей раз горожанин тоже был навеселе, пишет mvdpmr.org. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность: вплоть до двух лет лишения свободы.

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