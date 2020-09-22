До 7 лет тюрьмы грозит сельчанину за пьяный дебош

До 7 лет тюрьмы грозит сельчанину за пьяный дебош

Мужчина скандалил и швырял камни. Дебошира задержали.

Как выяснилось, 34-летний житель села Незавертайловка поссорился с женой. Женщина ушла к маме, проживающей на соседней улице. Супруг, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал бить жену и тёщу прямо на улице.

На шум вышли жители близлежащих домов. Дебошир стал оскорблять сельчан и кидать в них камни и кирпичи. Взяв черенок от лопаты, мужчина избил им пенсионера.

По факту случившегося, пишет mvdpmr.org,  уголовное дело. Хулигану грозит до 7 лет лишения свободы.

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