До 7 лет тюрьмы грозит сельчанину за пьяный дебош

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Мужчина скандалил и швырял камни. Дебошира задержали.

Как выяснилось, 34-летний житель села Незавертайловка поссорился с женой. Женщина ушла к маме, проживающей на соседней улице. Супруг, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал бить жену и тёщу прямо на улице.

На шум вышли жители близлежащих домов. Дебошир стал оскорблять сельчан и кидать в них камни и кирпичи. Взяв черенок от лопаты, мужчина избил им пенсионера.

По факту случившегося, пишет mvdpmr.org, уголовное дело. Хулигану грозит до 7 лет лишения свободы.

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