До 7 лет тюрьмы грозит двум полицейским за взяточничество

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Сотрудники НАЦ задержали на юге страны двух полицейских, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния. Они за 400 евро помогли мужчине “сдать” экзамен на получение водительских прав категории В.

Полицейских задержали и поместили в изолятор НАЦ на 72 часа. По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым грозит от 2 до 7 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определенные государственные должности.

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