До +7 и переменная облачность: какой будет погода в эти выходные

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Наступившие выходные будут пасмурными, но без осадков. Ожидается переменная облачность, а воздух прогреется максимум до +5 градусов на севере, +6 в центре и +7 на юге. Ночью будет от -3 до +2.

В субботу атмосферное давление будет повышенным, а в воскресенье – высоким.

На следующей неделе температурные значения не изменятся. Небольшие осадки возможны в понедельник и во вторник на севере, в остальных частях страны будет сухо.

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