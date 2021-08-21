До 6 лет тюрьмы грозит трём жителям Единец за взятку в 700 евро

До 6 лет тюрьмы грозит трём жителям Единец за взятку в 700 евро

Двое мужчин и женщина были задержаны за “помощь” в получении водительского удостоверения категории “В”. 

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, подозреваемые сказали, что смогут повлиять на чиновников из Отдела регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава Единец и “организовать” успешную сдачу практического экзамена на получение прав. За свою “услугу” они потребовали 700 евро.

Подозреваемых задержали. Они находятся под следствием на свободе. Им грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере от 3000 до 4000 у.е.

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