До 6 лет тюрьмы грозит двум молодым людям за взятку в 15 тысяч леев

До 6 лет тюрьмы грозит двум молодым людям за взятку в 15 тысяч леев

Два молодых человека были задержаны офицерами Национального антикоррупционного центра (НАЦ) по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Они вымогательством получили 15 000 леев от мужчины, который фигурирует в уголовном деле.

Согласно материалам дела, подозреваемые за деньги пообещали повлиять на ответственных лиц из МВД, которые якобы могут “отмазать” осведомителя от уголовной ответственности. Их задержали с поличным при получении последнего транша в размере 3 000 леев, сообщает пресс-служба НАЦ.

По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были арестованы на 72 часа. Им грозит штраф в размере от 1 000 до 3 000 условных единиц или тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет. 

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