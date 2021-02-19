До 5 лет тюрьмы “светит” двум хулиганам, избившим жителя столицы (ВИДЕО)

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Братья 19 и 22 лет из Флорештского района были задержаны сотрудниками столичной полиции за хулиганство. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные и иные правонарушения.

В конце декабря в полицию обратился 22-летний житель Кишинёва. Он рассказал, что во дворе дома на улице Иона Крянгэ познакомился с двумя парнями. Молодые люди распивали алкоголь, а в какой-то момент между ними возник конфликт. Новые знакомые избили жертву, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре подозреваемых задержали и доставили в инспекторат. За хулиганство им грозит штраф от 37 500 до 67 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет.

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